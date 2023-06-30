Об этом 30 июня сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Аграрии Одесщины, Николаевщины и Днепропетровщины начали сбор озимых культур: ячменя, пшеницы и гороха. Сбор проведен на площади 66,2 тыс. га при урожайности 32,8 ц/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый урожай намолочено 216,9 тыс. тонн зерна:

Озимого ячменя – 205,5 тыс. тонн, обмолочено – 61,5 тыс. га при урожайности – 33,5 ц/га,

Гороха – 7,6 тыс. тонн, обмолочено – 3,6 тыс. га при урожайности – 21,1 ц/га,

Озимой пшеницы – 3,8 тыс. тонн, обмолочено – 1,1 тыс. га при урожайности – 34,5 ц/га.

Лидерами сбора зерновых и зернобобовых культур являются сельхозтоваропроизводители Одесщины, обмолотившие площадь 37,4 тыс. га. Относительно урожайности Николаевщина опережает другие регионы с показателем 34,7 ц/га.

Кроме того, аграрии Одесщины приступили к сбору рапса, который уже обмолотили 0,7 тыс. га и намолотили 0,9 тыс. тонн семян при урожайности 12,9 ц/га.

Что известно о посевной 2023 году

1 марта Министерство аграрной политики и продовольствия Украины информировало, что агропроизводители могут получить семена подсолнечника и минудобрения от USAID

11 марта в Минагропроме заявили, что в 2023 году Украина вырастит вдвое больше сельхозпродукции , чем потребит.

Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник в эфире Эспрессо 13 марта говорил, что количество заминированных полей в Украине впечатляет .

11 апреля стало известно, что в Херсонской области планируют сеять арбузы. После разминирования в области удалось увеличить площадь земель для работ.

По состоянию на 5 мая украинские аграрии засеяли уже 2 миллиона 320 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среди них – более миллиона гектаров кукурузы.

5 июня стало известно, что около 7 млн га земли аграрии не могут использовать из-за заминирования и войны. В то время в Украине было засеяно примерно 12,5 млн га.

А уже 23 июня стало известно, что в Одесской и Николаевской областях агропроизводители приступили к сбору урожая этого сезона. Всего посеяно 12,75 млн га зерновых, зернобобовых и масличных.