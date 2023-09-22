В трех районах Одессы 23 сентября не будет света: в ДТЭК назвали причину
Часть абонентов в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы в субботу будет обесточена для проведения плановых ремонтных работ
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Завтра с 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты критической инфраструктуры и потребители будут снабжены светом от резервных электролиний там, где это технически возможно.
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмыаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.
По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.
Известно, что в Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян. Однако применять эти графики не планируют. В то же время Укрэнерго 19 сентября призвало бизнес запасаться генераторами и аккумуляторами .
21 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.
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