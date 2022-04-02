В трех ОТГ на Киевщине вводят комендантский час почти на три дня, - мэр Броваров

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

В Барышевской, Великодимерской и Калитянской громадах Броварского района комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.

В других громадах района комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 03 апреля.

"Помните: в это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без документов и специальных удостоверений. Исключение, если необходимо перейти в укрытие во время воздушной тревоги", - написал Сапожко.