Об этом он пишет в своем телеграмме .

"26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы", - отметил он.

Также в ближайшее время на территории отведенного полигона в Полтавской общине прогремит технический взрыв. Глава ОГА призвал сохранять спокойствие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb