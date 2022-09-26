В трех общинах Полтавщины проведут учебные стрельбы и прозвучит технический взрыв
Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что 26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы
Об этом он пишет в своем телеграмме .
"26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы", - отметил он.
Также в ближайшее время на территории отведенного полигона в Полтавской общине прогремит технический взрыв. Глава ОГА призвал сохранять спокойствие.
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