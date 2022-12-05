В трех областях ввели экстренные отключения, – ДТЭК
Из-за ракетных ударов по энергообъектам 5 декабря на Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине ввели экстренные отключения
Об этом сообщили в энергетической компании.
"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: из-за очередной массированной атаки россии на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", – говорится в сообщении.
Жителей уверяют, что вернутся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется.
- Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
- В правительстве сообщили , что враги попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Противовоздушная оборона сбила более 60 ракет оккупантов. Всего по Украине было выпущено более 70 ракет Россией.
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