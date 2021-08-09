В трех областях Украины динамика госпитализации из-за COVID-19 превышает норму
В Одесской, Ривненской и Тернопольской областях превышен один из эпидпоказателей - уровень госпитализации
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Как отмечается, в Одесской области два дня подряд показатель динамики госпитализации больных COVID-19 демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 54,4%, а днем ранее был 51,5%.
В свою очередь, в Ривненской области этот показатель составляет 57,1%, тогда как недавно динамика COVID-госпитализаций в этом регионе преодолевала отметку в 106%.
Тернопольская область также демонстрирует высокие показатели госпитализации. Сейчас она составляет 147,6%, а раньше была в пределах 160,0% -176,5%.
Как известно, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Сегодня, 9 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
- Напомним, 8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19 .
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