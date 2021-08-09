В трех областях Украины динамика госпитализации из-за COVID-19 превышает норму

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Как отмечается, в Одесской области два дня подряд показатель динамики госпитализации больных COVID-19 демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 54,4%, а днем ранее был 51,5%.

В свою очередь, в Ривненской области этот показатель составляет 57,1%, тогда как недавно динамика COVID-госпитализаций в этом регионе преодолевала отметку в 106%.

Тернопольская область также демонстрирует высокие показатели госпитализации. Сейчас она составляет 147,6%, а раньше была в пределах 160,0% -176,5%.

Как известно, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Сегодня, 9 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, 8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19 .

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