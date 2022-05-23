В трех областях до конца военного положения запретили подходить на километр к границе с Беларусью

Об этом сообщил Житомирский пограничный отряд в Facebook.

Приказом начальника 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов введены дополнительные ограничения в пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ривненской областей.

Там объяснили, что ограничения введены из-за нападения РФ и будут действовать до окончания военного положения.

"Запрещены какие-либо передвижения гражданских лиц в полосе местности, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе", - говорится в сообщении.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера.