В трех громадах Полтавщины проведут учебные стрельбы: будут слышны выстрелы
В Полтавской, Щербановской и Лохвицкой громадах Полтавщины 23 сентября будут проходить учебные стрельбы. ОВА предупредила о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"23 сентября на территории Полтавской, Щербановской и Лохвицкой громад будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
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