Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В торговом центре Техаса произошла стрельба, по меньшей мере 8 человек погибли

В торговом центре Техаса произошла стрельба, по меньшей мере 8 человек погибли

7 мая, 2023 воскресенье
12:14
Мир

В американском штате Техас 6 мая в торговом центре города Аллен нападающий застрелил 8 человек и 7 ранил

Об этом сообщают в DW.

В городе Аллен в американском штате Техас в субботу, 6 мая, произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets. По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере 8 человек погибли и не менее 7 получили ранения.

По мнению местных властей, нападающий действовал в одиночку. На пресс-конференции начальник полиции города Аллен сообщил, что преступник был застрелен полицейским , который своевременно оказался на месте происшествия.

Глава пожарной службы города рассказал, что его ведомство доставило по меньшей мере девять пострадавших с огнестрельными ранениями в местные больницы, двое из них позже скончались.

Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям, назвав события "ужасающей трагедией", также предложил полную поддержку для оперативного оказания необходимой помощи и ресурсов пострадавшим.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в городе Аллен штата Техас.

Криминал
США
Читайте также:
росія мобілізація
7 мая, 2023 воскресенье
Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году
7 мая, 2023 воскресенье
Самый богатый боксер мира в бою с двумя нокдаунами защитил звание абсолютного чемпиона
Миколаїв. Ілюстрація
7 мая, 2023 воскресенье
В Николаеве прогремели взрывы
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
7 мая
14:22
В квартире на столичной Троещине взорвалась граната
14:04
OPINION
Быть орком: до войны и сегодня
14:00
Премьер-министр Словакии объявил об отставке
13:48
ФСБ
ФСБ заявила о задержании самолета из Украины, доставлявшего ударные дроны
13:35
Россияне нанесли 18 ударов по Донбасу: более 30 домов повреждены, есть раненые
13:31
За сутки враг выпустил 237 снарядов по Херсонщине, шесть человек погибли
13:25
Медведев пригрозил обвиняемым в покушении на Прилепина "несчастным случаем" в тюрьме
12:56
"Я тебе по понятиям говорю": Кадыров обвинил Пригожина во лжи и сказал ему не бежать из Бахмута
12:55
Ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея из "Властелина колец"
12:51
"Убивали и будем убивать россиян до полной победы Украины": Буданов заявил, что не считает уничтожение граждан РФ терроризмом
12:43
Stranger Things
Netflix приостановила съемки финала сериала Stranger Things из-за стачек сценаристов
12:43
В Новосибирске возле авиазавода, производящего истребители-бомбардировщики Су-34, обнаружили БПЛА с видеокамерой
12:19
ЧВК Вагнер
Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ
12:08
OPINION
Причина расширения НАТО – война Путина
11:45
В Канаде эвакуировали более 24 тыс. человек из-за массовых лесных пожаров
11:40
Оккупанты повышают интенсивность перебрасывания тяжелой техники через Мариуполь, - Андрющенко
11:17
В Курской области заявили, что обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине"
10:51
В ГУР предупредили о провокациях, которые РФ может устроить 9 мая
10:43
На Черном море у Румынии чуть не столкнулись польский и российский истребители
10:37
РФ нанесла удар ракетами С-300 по Балаклее на Харьковщине, ранены 5 человек
10:14
Обновлено
Курс валют на 7 мая: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:08
OPINION
Как Си стремится получить дивиденды на "украинском вопросе"
09:51
В Конго в результате паводков погибли по меньшей мере 200 человек
09:48
В ISW объяснили, зачем Пригожин объявил о передаче позиций ПВК Вагнера в Бахмуте "кадыровцам"
09:00
Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году
08:43
Россияне ночью ударили по Никопольщине из "градов" и артиллерии, погибла женщина
08:15
Инфографика
Потери РФ в войне с Украиной достигли более 194 тыс. человек убитыми, - Генштаб ВСУ
08:02
Самый богатый боксер мира в бою с двумя нокдаунами защитил звание абсолютного чемпиона
08:02
OPINION
Московия будет гореть...
08:00
Анонс
УПЛ: результаты и расписание матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу
07:25
Оккупанты начали эвакуацию из Энергодара, на Донбассе продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб ВСУ
06:57
Во время ночной воздушной тревоги над Киевом сбили вражеский беспилотник
06:40
Оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на Крым, взрывы слышали в Севастополе, Саках и Евпатории
06:17
Украинец Гвоздик победил нокаутом во втором бою по возвращении на ринг
01:36
Обновлено
В Николаеве прогремели взрывы
01:06
"Реал" впервые с 2014 года выиграл Кубок Испании по футболу
00:45
Украинец Гвоздик бросил вызов российскому боксеру Бетербиеву
2023, суббота
6 мая
23:33
Украинские морпехи уничтожили БМП и 2 артиллерийские системы РФ
23:28
Россия разместила в Черном море корабли, на которых может быть 32 ракеты "Калибр"
23:17
"Ливерпуль" победил "Брентфорд" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV