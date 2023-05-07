В торговом центре Техаса произошла стрельба, по меньшей мере 8 человек погибли

Об этом сообщают в DW.

В городе Аллен в американском штате Техас в субботу, 6 мая, произошла стрельба в торговом центре Allen Premium Outlets. По данным полиции, в результате инцидента по меньшей мере 8 человек погибли и не менее 7 получили ранения.

По мнению местных властей, нападающий действовал в одиночку. На пресс-конференции начальник полиции города Аллен сообщил, что преступник был застрелен полицейским , который своевременно оказался на месте происшествия.

Глава пожарной службы города рассказал, что его ведомство доставило по меньшей мере девять пострадавших с огнестрельными ранениями в местные больницы, двое из них позже скончались.

Губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям, назвав события "ужасающей трагедией", также предложил полную поддержку для оперативного оказания необходимой помощи и ресурсов пострадавшим.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе в городе Аллен штата Техас.