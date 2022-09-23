Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Вечером 22 сентября рашисты обстреляли город Торецк.

"Россияне ударили ракетой по жилому дому вчера вечером. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9-го по 7-й этаж", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 19 мирных жителей многоэтажки, среди которых двое детей. Один человек травмирован.

"Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10", - подчеркнул Кириленко.

Глава Донецкой области призвал жителей выезжать из опасных регионов: "Это - очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь. Кто до сих пор не выехал с территории Донетчины, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности".