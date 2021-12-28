В Торецке в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за повреждения водовода в "серой" зоне

Об этом сообщили в Торецкой городской военно-гражданской администрации .



"Сегодня, 27 декабря 2021 года, состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, в ходе которой была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в г.Торецк на 60% от запланированного", - отметили в сообщении.



Чиновники отметили, что 26 декабря на водопроводе Горловка-Торецк были проведены запланированные ремонтные работы.



"Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого нужно время", - добавили в Торецкой городской военно-гражданской администрации.



Из-за недостаточного объема поставки воды с целью обеспечения водоснабжением населения общины прокачка воды по районам будет происходить 27 декабря с 19.00 до 28 декабря 8.00 - Забалочная часть города; 28 декабря с 18.00 – Центральная часть города, поселок Северное, г. Железное.



"В связи с сложившейся ситуацией, просим население не производить разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток", - подчеркнули в администрации.

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