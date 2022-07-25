В Торецке полицейские разоблачили сеть корректировщиков российских ракет: данные "сливали" местные жители

Об этом сообщает Нацполиция.

"Все они – местные жители, администраторы телеграмм-чата. Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. В частности, вражеские агенты направили ракету на жилой дом, убив целую семью – бабушку, маму и 17-летнюю внучку", - говорится в сообщении.

Преступную группу обнаружили оперативники криминальной полиции Торецка совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью Донецкой области. В результате масштабной работы правоохранители разоблачили всю цепь пособников кафиров, которые собирали информацию для врага с помощью мессенджера телеграмма.

Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за денежное вознаграждение получала и передавала информацию о расположении военных ВСУ. Геолокацию отсылала главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории РФ.

Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с тремя людьми.

В аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет. Трое участников группы разоблачены, их кураторы идентифицированы.

Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

Напомним, 18 июля, в результате вражеских обстрелов Торецка погибли 6 мирных жителей

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