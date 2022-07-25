В Торецке полицейские разоблачили сеть корректировщиков российских ракет: данные "сливали" местные жители
В Торецке в Донецкой области полицейские разоблачили сеть корректировщиков российских авиаударов
Об этом сообщает Нацполиция.
"Все они – местные жители, администраторы телеграмм-чата. Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. В частности, вражеские агенты направили ракету на жилой дом, убив целую семью – бабушку, маму и 17-летнюю внучку", - говорится в сообщении.
Преступную группу обнаружили оперативники криминальной полиции Торецка совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью Донецкой области. В результате масштабной работы правоохранители разоблачили всю цепь пособников кафиров, которые собирали информацию для врага с помощью мессенджера телеграмма.
Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за денежное вознаграждение получала и передавала информацию о расположении военных ВСУ. Геолокацию отсылала главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории РФ.
Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с тремя людьми.
В аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет. Трое участников группы разоблачены, их кураторы идентифицированы.
Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.
- Напомним, 18 июля, в результате вражеских обстрелов Торецка погибли 6 мирных жителей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное