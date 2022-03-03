В Торецке 400 жилых домов, учебные заведения и больницы остались без отопления из-за оккупационных обстрелов газопровода
Часть Торецка (Донецкая область) осталась без отопления из-за обстрела оккупантами газопровода
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.
"В результате обстрелов был поврежден газопровод низкого давления, отключены 2 газораспределительных пункта, прекращено газоснабжение на все 19 котельных города, в результате чего без отопления осталось 400 жилых домов (более 15 тыс. абонентов), 8 общеобразовательных школ, 9 детских учебных заведений и 10 заведений", - говорится в сообщении.
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