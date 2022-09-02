Об этом сообщает Sky Sports .

"Это шоу Тайсона Фьюри. Сейчас он приостановил карьеру и мы уважаем его решение. Сейчас мы продолжаем вести переговоры с Уорреном. Думаю, бой Усика и Фьюри может состояться в первой половине 2023 года. Я понимаю, что Тайсон может шокировать нас в любой момент очередным безумным заявлением в социальных сетях. Я не понимаю, был ли дедлайн до 1 сентября реальным", - сказал президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дю Беф.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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