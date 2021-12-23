В Top Rank назвали имена трех боксеров, с которыми проведет бои Фьюри

Об этом заявил президент Top Rank Тодд Дюбеф, сообщает BoxingNews24 .

По его словам, промоутерская компания Фьюри работает над организацией поединков против Уайта, Джошуа и Усика.

"Я хотел бы видеть Фьюри против Джошуа, Усика и Вайта. Я думаю, что Фьюри обязательно должен встретиться с Джошуа. К этому бою слишком большой интерес, чтобы он не состоялся из-за поражения одного или обоих", - сказал он. Дюбеф.

Он выразил надежду, что Джошуа все же докажет в реванше с Усиком, что его поражение в первом бою было случайным и вернет себе доминирование в тяжелом дивизионе.

"Он должен закрепить свое доминирование, как он сделал это в реванше против Энди Руиса. Джошуа должен снова поднять свою карьеру вверх и закрыть поражение. Это важно", - отметил Дюбеф.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

14 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри сначала встретится с Диллианом Уайтом , а затем проведет бой с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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