В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак

Такое мнение высказал глава правления Института мировой политики, главный редактор "Главкома" Виктор Шлинчак в эфире "Еспресо".

"Что касается коммуникации. Здесь есть вопросы. Потому что когда мы говорим, что мы не хотим уподобляться России, главное самим не стать той же Россией в коммуникативной стратегии", - сказал он.

По словам Шлинчака, нарративы о крепости Бахмут и другие успешные коммуникационные кейсы, продвигаемые украинцам властью, - это то же, что пытаются делать российские пропагандисты.

"Создание каких-то символов и затем абсолютное непонимание, как потом обществу доносить те или иные проблемы, возникающие в ходе этих событий", - отметил Шлинчак.

В то же время он заметил, что война предполагает пропаганду с обеих сторон. Впрочем, по его мнению, главное в этой пропаганде не переборщить, поскольку утратится доверие общества.

"Когда мы говорим, что украинское общество более зрелое и что с украинским обществом нужно говорить более понятными словами и не навязывать какие-то мифические нарративы, а говорить некоторые вещи искренне и откровенно, и мы готовы воспринимать эту информацию, то тогда не нужно копировать то, что происходит в России. Очень простой рецепт", - подытожил Шлинчак.