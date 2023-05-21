В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак
Украинским властям не нужно копировать российскую коммуникационную стратегию, если мы не хотим, чтобы Украина уподоблялась России
Такое мнение высказал глава правления Института мировой политики, главный редактор "Главкома" Виктор Шлинчак в эфире "Еспресо".
"Что касается коммуникации. Здесь есть вопросы. Потому что когда мы говорим, что мы не хотим уподобляться России, главное самим не стать той же Россией в коммуникативной стратегии", - сказал он.
По словам Шлинчака, нарративы о крепости Бахмут и другие успешные коммуникационные кейсы, продвигаемые украинцам властью, - это то же, что пытаются делать российские пропагандисты.
"Создание каких-то символов и затем абсолютное непонимание, как потом обществу доносить те или иные проблемы, возникающие в ходе этих событий", - отметил Шлинчак.
В то же время он заметил, что война предполагает пропаганду с обеих сторон. Впрочем, по его мнению, главное в этой пропаганде не переборщить, поскольку утратится доверие общества.
"Когда мы говорим, что украинское общество более зрелое и что с украинским обществом нужно говорить более понятными словами и не навязывать какие-то мифические нарративы, а говорить некоторые вещи искренне и откровенно, и мы готовы воспринимать эту информацию, то тогда не нужно копировать то, что происходит в России. Очень простой рецепт", - подытожил Шлинчак.
- 21 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала , что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врагу в подконтрольной части города приходится обороняться.
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