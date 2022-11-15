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OPINION

В том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие?

Сергей Фурса
15 ноября, 2022 вторник
14:06
Мнение Сергей Фурса

Ответ русским либералам

Российские либералы: "В нападении России на Украину виноват только Запад, который развратил Путина, покупая у России нефть и газ.

В том, что перебежчику разнесли голову кувалдой виновные украинцы, которые не смогли его защитить.

И эти люди еще смеялись над "глубинным" русским народом, которому в лифтах "сцит" Обама?

Интересно, кто виноват в том, что Петр и Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно такие же скупые капиталисты. Грета Тунберг не даст соврать.

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А в том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие? Это очевидно еврейский заговор в Голливуде, еще Гитлер о нем говорил.

Интересно, кто виноват в том, что Петр и Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно такие же скупые капиталисты. Грета Тунберг не даст соврать

А кто виноват в том, что Медведев сражается с Сатаной? Неужели можно винить Джека Дэниелса? Чертов англо-сакс.

И, может, Навальный виноват, что сидит в тюрьме? Или там все-таки Путин? Но точно не россияне, делающие Путина легитимным диктатором. Только Путин. Но только в этом. Во всем остальном виноват Запад, капиталисты и украинцы. Да и Навальный сидит потому, что Запад развратил Путина, а украинцы его не отбили.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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