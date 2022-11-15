В том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие?
Ответ русским либералам
Российские либералы: "В нападении России на Украину виноват только Запад, который развратил Путина, покупая у России нефть и газ.
В том, что перебежчику разнесли голову кувалдой виновные украинцы, которые не смогли его защитить.
И эти люди еще смеялись над "глубинным" русским народом, которому в лифтах "сцит" Обама?
Интересно, кто виноват в том, что Петр и Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно такие же скупые капиталисты. Грета Тунберг не даст соврать.
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А в том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие? Это очевидно еврейский заговор в Голливуде, еще Гитлер о нем говорил.
Интересно, кто виноват в том, что Петр и Баширов ездят по миру и убивают людей? Туристические компании? Или лоукостеры? Точно такие же скупые капиталисты. Грета Тунберг не даст соврать
А кто виноват в том, что Медведев сражается с Сатаной? Неужели можно винить Джека Дэниелса? Чертов англо-сакс.
И, может, Навальный виноват, что сидит в тюрьме? Или там все-таки Путин? Но точно не россияне, делающие Путина легитимным диктатором. Только Путин. Но только в этом. Во всем остальном виноват Запад, капиталисты и украинцы. Да и Навальный сидит потому, что Запад развратил Путина, а украинцы его не отбили.
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
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