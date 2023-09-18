В Токмаке россияне ожидают решающего сражения, - депутат

Об этом сообщил волонтер, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ночью в Токмаке был большой хлопок. Оккупанты завели большое количество боекомплекта, который не успели сосредоточить. Они пытаются подготовить очередной рубеж обороны. Это при том, что вокруг Токмака был сплошной круг обороны, но они дополнительно готовятся, подтягивают резервы, в том числе технику". для этих рубежей и ожидают решающего сражения за Токмак", - сообщил Лышенко.

Также, по его словам, в Мелитополе враг готовится к обороне.

"Усилились определенные меры, направленные на фильтрацию местного населения, на проверку выезжающих и приезжающих граждан, особенно не местных. Враг пытается создать иллюзию полноценной жизни и показать что все хорошо", - отметил депутат.