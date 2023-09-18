В Токмаке россияне ожидают решающего сражения, - депутат
В субботу, 16 сентября, во временно захваченном Токмаке Запорожской области произошли взрывы. ВСУ атаковали позиции вражеской техники
Об этом сообщил волонтер, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ночью в Токмаке был большой хлопок. Оккупанты завели большое количество боекомплекта, который не успели сосредоточить. Они пытаются подготовить очередной рубеж обороны. Это при том, что вокруг Токмака был сплошной круг обороны, но они дополнительно готовятся, подтягивают резервы, в том числе технику". для этих рубежей и ожидают решающего сражения за Токмак", - сообщил Лышенко.
Также, по его словам, в Мелитополе враг готовится к обороне.
"Усилились определенные меры, направленные на фильтрацию местного населения, на проверку выезжающих и приезжающих граждан, особенно не местных. Враг пытается создать иллюзию полноценной жизни и показать что все хорошо", - отметил депутат.
- Вечером 17 сентября легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что в Токмаке произошел "хлопок" на военной базе оккупантов.
- 17 сентября военный обозреватель Денис Попович сообщил, что ближе к Токмаку продолжается тактическое продвижение ВСУ . Около Новопрокоповки занимаются высоты, которые в будущем помогут нам этот населенный пункт освободить.
- Также 17 сентября разведка Великобритании сообщила, что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмака Запорожской области.
- В августе мировые СМИ писали , что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
- Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал , что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца херсонская и крымская группировка врага капитулирует.
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