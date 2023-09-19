В Токмаке оккупанты заселяются к гражданским, чтобы использовать их как живой щит, — Генштаб
Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье россияне принудительно заселяются к гражданским пожилым людям, чтобы использовать их как живой щит
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 19 сентября.
"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским людям", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты грабят квартиры и дома.
Авиация ВСУ за день нанесла 16 ударов по районам сосредоточения врага
Еще 2 удара пришлись по зенитно-ракетным комплексам противника.
В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, состав боеприпасов и станция РЭБ противника.
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Также Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу Днепропетровской области, пострадало гражданское население.
Всего за эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На основных направлениях фронта произошло 15 боестолкновений
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометнымм обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Обода, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополи Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спирное, Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населённых пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь окупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимилиановка, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка, Садовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.
- Во вторник, 19 сентября, российские террористы обстреляли город Середина-Буда на Сумщине: в результате вражеской атаки два человека получили ранения.
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