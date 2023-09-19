В Токмаке оккупанты заселяются к гражданским, чтобы использовать их как живой щит, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 19 сентября.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским людям", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты грабят квартиры и дома.

Авиация ВСУ за день нанесла 16 ударов по районам сосредоточения врага

Еще 2 удара пришлись по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, состав боеприпасов и станция РЭБ противника.

РФ ударила по территории Украины 31 "шахедом" - 28 из них уничтожила украинское ПВО

Также Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу Днепропетровской области, пострадало гражданское население.

Всего за эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях фронта произошло 15 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометнымм обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Обода, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополи Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары возле Леоновки, Поповки Черниговской области и Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометнымм обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Обода, Веселовка Сумской области и Амбарное, Строевка, Тополи Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, в частности Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спирное, Берестово Донецкой области.

авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Дроновка, Спирное, Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населённых пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населённых пунктов, среди которых Богдановка, Ивановское, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь окупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимилиановка, Новомихайловка Донецкой области.

за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь окупантов попали около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Победа, Максимилиановка, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Чаривное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка, Садовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.