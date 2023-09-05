В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте враг начал грабить предприятия в Запорожской области", - говорится в заявлении.

Сопротивление узнало, что во временно оккупированном городе Токмак рашисты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования вывезли военные, дальнейшая судьба имущества неизвестна.

План вывоза вещей ценности из Токмака, который захватила армия РФ и коллаборанты, разработали местные оккупационные власти, и они осуществят его, если ситуация ухудшится.

Кроме того, в начале лета враг перевез в Крым сельхозтехнику из государственных агропромышленных предприятий на временно оккупированной Херсонской области.