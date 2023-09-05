В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод
Российские захватчики вывезли имущество Токмакского кузнечно-штамповочного завода на временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте враг начал грабить предприятия в Запорожской области", - говорится в заявлении.
Сопротивление узнало, что во временно оккупированном городе Токмак рашисты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования вывезли военные, дальнейшая судьба имущества неизвестна.
План вывоза вещей ценности из Токмака, который захватила армия РФ и коллаборанты, разработали местные оккупационные власти, и они осуществят его, если ситуация ухудшится.
Кроме того, в начале лета враг перевез в Крым сельхозтехнику из государственных агропромышленных предприятий на временно оккупированной Херсонской области.
- В апреле Генштаб ВСУ сообщал , что россияне на украинских временно оккупированных территориях в дальнейшем проводят паспортизацию жителей и совершают мародерство.
- В июле во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области участились случаи мародерства. Злоумышленники проникали в квартиры жителей, оставшихся в городе.
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