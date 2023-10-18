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В Токмаке оккупанты используют мирных жителей как живой щит, - Генштаб ВСУ

18 октября, 2023 среда
20:15
Война с Россией

В Токмаке на Запорожье оккупанты расселяют своих военных в домах гражданских, чтобы использовать местных как живой щит

Об этом говорится в сводке Генштаба за 18 октября.

"Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве живого щита. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители", – говорится в сообщении.

В течение суток ВСУ нанесли 15 авиаударов по районам скопления врага и 3 – по его ЗРК

Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

За день противник нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов по территории Украины

А также произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

С началом суток россияне нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам Харькова, Запорожья и населенного пункта Обуховка Днепропетровской области. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

На основных участках фронта в течение суток произошло 64 боевых столкновения

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Волфино, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области; Плетеневка, Зыбино Харьковской области.
  • На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак у Надии Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое, Донецкой области.
  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казацкое, Тягинка, Благовещенское, Чернобаевка Херсонской области и Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Ночью 18 октября российская армия совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты ударили в многоэтажное здание, в результате чего 5 человек погибли, 5 ранены.
Россия
Луганщина
Донетчина
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Запорожская область
ракетний удар
Контрнаступление ЗСУ
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