В Токмаке на Запорожье оккупанты задержали депутата городского совета Елену Плаксину
Во временно захваченном городе Токмак Запорожской области российские военные задержали депутата городского совета от партии "Европейская солидарность" Елену Плаксину
Об этом сообщает Командование южной группировки войск.
"21 марта около 21:30 работниками МВД РФ, дислоцирующимися в оккупированном городе Токмак, задержана депутат Токмакского городского совета от ПП "Европейская солидарность" Плаксина Елена Вячеславовна. Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в сообщении.
Военным стало известно, что депутата допрашивали сотрудники ФСБ РФ, находящиеся в местном доме культуры.
Кроме того, в сообщении отмечают, что в Бердянске участились конфликты между переселенцами из города Мариуполь и местными жителями.
"Да, конфликты спровоцированы оккупантами и возникают из-за отсутствия топлива в городе, а на единственной работающей заправке отпускают топливо исключительно людям, которые в паспорте имеют регистрацию в Донецкой области", – добавляют в местной областной военные администрации.
- Напомним, Запорожская областная прокуратура приступила к уголовному производству по факту похищения журналистки "Общественного" Виктории Рощиной и за нарушение законов и обычаев войны.
- Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовал контакты для сообщений о незаконном задержании людей российскими оккупантами.
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