В Токмаке на Запорожье оккупанты задержали депутата городского совета Елену Плаксину

Об этом сообщает Командование южной группировки войск.



"21 марта около 21:30 работниками МВД РФ, дислоцирующимися в оккупированном городе Токмак, задержана депутат Токмакского городского совета от ПП "Европейская солидарность" Плаксина Елена Вячеславовна. Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в сообщении.



Военным стало известно, что депутата допрашивали сотрудники ФСБ РФ, находящиеся в местном доме культуры.



Кроме того, в сообщении отмечают, что в Бердянске участились конфликты между переселенцами из города Мариуполь и местными жителями.



"Да, конфликты спровоцированы оккупантами и возникают из-за отсутствия топлива в городе, а на единственной работающей заправке отпускают топливо исключительно людям, которые в паспорте имеют регистрацию в Донецкой области", – добавляют в местной областной военные администрации.

Напомним, Запорожская областная прокуратура приступила к уголовному производству по факту похищения журналистки "Общественного" Виктории Рощиной и за нарушение законов и обычаев войны.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовал контакты для сообщений о незаконном задержании людей российскими оккупантами.

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