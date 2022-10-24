Об этом пишет в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами", - написал Федоров.

Сообщается, что российские оккупанты получили ранения после точных ударов ВСУ во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Врачам пришлось работать и ночью, чтобы помочь всем "трехсотым".

"Также есть информация о большом количестве погибших. Но она нуждается в уточнении. Безусловно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей", - добавил Федоров.

23 октября во временно оккупированном Энергодаре прилетело по гостинице "Алиса", которую используют оккупанты и коллаборанты. Также возле Энергодара 23 октября ВСУ ликвидировали около 50 россиян, ранили 40, уничтожили четыре их гаубицы и два "урагана".

Генштаб подтвердил уничтожение трех вражеских БМ-21 "Град" и эвакуацию 70 раненых оккупантов в Запорожье.

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