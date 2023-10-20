В Токмаке гуманитарный кризис: россияне не завозят достаточно лекарств и продуктов, - ЦНС
Российские оккупанты стали причиной гуманитарного кризиса в Токмаке Запорожской области, чем нарушают международное право
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Российский режим несет смерть и уничтожает все, до чего дотягивается. В настоящее время тяжелой остается ситуация во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область), куда враг не завозит медикаменты и гуманитарку в должном количестве", - говорится в сообщении.
ЦНС заявляет, что создав гуманитарный кризис в Токмаке, российские оккупанты нарушили международное право, согласно которому именно на оккупационные власти возлагается обязанность обеспечения жизнедеятельности захваченного региона.
Кроме того, ситуацию усложняет задолженность по выплате пенсий и других социальных выплат. Россияне заблокировали переводы из Украины, "чем обрекли людей на грань выживания", говорят в ЦНС.
- Во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, оккупанты не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру
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