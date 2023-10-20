В Токмаке гуманитарный кризис: россияне не завозят достаточно лекарств и продуктов, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Российский режим несет смерть и уничтожает все, до чего дотягивается. В настоящее время тяжелой остается ситуация во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область), куда враг не завозит медикаменты и гуманитарку в должном количестве", - говорится в сообщении.

ЦНС заявляет, что создав гуманитарный кризис в Токмаке, российские оккупанты нарушили международное право, согласно которому именно на оккупационные власти возлагается обязанность обеспечения жизнедеятельности захваченного региона.

Кроме того, ситуацию усложняет задолженность по выплате пенсий и других социальных выплат. Россияне заблокировали переводы из Украины, "чем обрекли людей на грань выживания", говорят в ЦНС.