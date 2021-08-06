В токийской электричке неизвестный напал с ножом на пассажиров: 10 человек ранены

Об этом рассказывает The Asahi Shimbun .



Мужчина нанес ножевые ранения не менее чем 10 пассажирам в пригородном поезде в Токио и был задержан полицией после бегства.



Общественное телевидение NHK заявило, что двое пассажиров получили серьезные травмы. В сюжете говорится, что подозреваемый бросил свой нож и сбежал, но позже был арестован в Токио.



Пожарная служба Токио сообщила, что девять из 10 пассажиров были доставлены в ближайшие больницы, тогда как десятый в госпитализации не нуждался. Все раненые были в сознании, сообщили представители пожарной охраны.



NHK показал ряд полицейских автомобилей и людей в форме на улице, где, по их словам, подозреваемый был арестован.



По словам железнодорожного оператора Odakyu Electric Railway Co., ножевая атака произошла вблизи станции Сейдж Гаукен неподалеку одноименного институтома



Полиция отказалась давать комментарии. Известно, что поезд проходил через подземный туннель, когда мужчина напал на пассажиров.