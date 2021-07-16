В Токио загадочно исчез один из олимпийцев
В Японии исчез спортсмен из Уганды Джулиус Ссекитолеко, приехавший в Японию для участия в Олимпийских играх
Об этом сообщает Kyodo.
Ссекитолеко пропал без вести после того, как у него хотели взять тест на коронавирус. 20-летний тяжеловес, выступающий в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака.
Со спортсменом пытались установить связь, чтобы сделать тест на коронавирус. Однако выяснить местонахождение угандийца не удалось. Последний раз его видели в отеле.
Сборная Уганды по прилету в Японию располагалась в городе Идзумисано на юго-западе страны.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- Напомним, 16 июля первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступит на Олимпийских играх в Токио.
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