В Токио загадочно исчез один из олимпийцев

Об этом сообщает Kyodo.

Ссекитолеко пропал без вести после того, как у него хотели взять тест на коронавирус. 20-летний тяжеловес, выступающий в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака.

Со спортсменом пытались установить связь, чтобы сделать тест на коронавирус. Однако выяснить местонахождение угандийца не удалось. Последний раз его видели в отеле.

Сборная Уганды по прилету в Японию располагалась в городе Идзумисано на юго-западе страны.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, 16 июля первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступит на Олимпийских играх в Токио.

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