В Токио за неделю до Олимпиады зафиксирована вспышка коронавируса

Об этом сообщает NHK .

За прошедшие сутки в Токио зарегистрировали 1 410 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз в японской столице выявляли более 1 400 случаев инфицирования в день в январе.

Уже четыре дня подряд количество новых случаев болезни превышает 1 тыс. человек.

С начала эпидемии в Токио коронавирус диагностировали у 188 тыс. Ччеловек.

Ранее в японской столице с 12 июля по 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. В соседних со столицей регионах будет действовать более мягкий режим ограничений. Однако, Олимпийские игры в префектурах Токио, Канагава, Чиба и Сайтама пройдут при пустых трибунах.

Через шесть дней, 23 июля, в Токио должны стартовать Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.

Напомним, 8 июля правительство Японии ввело в Токио с 12 июля до 22 августа режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать и во время Олимпиады

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb