В Токио за неделю до Олимпиады зафиксирована вспышка коронавируса
За неделю до начала Олимпийских игр в Токио зафиксировано самое большое с января количество новых случаев COVID-19
Об этом сообщает NHK .
За прошедшие сутки в Токио зарегистрировали 1 410 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз в японской столице выявляли более 1 400 случаев инфицирования в день в январе.
Уже четыре дня подряд количество новых случаев болезни превышает 1 тыс. человек.
С начала эпидемии в Токио коронавирус диагностировали у 188 тыс. Ччеловек.
Ранее в японской столице с 12 июля по 22 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. В соседних со столицей регионах будет действовать более мягкий режим ограничений. Однако, Олимпийские игры в префектурах Токио, Канагава, Чиба и Сайтама пройдут при пустых трибунах.
Через шесть дней, 23 июля, в Токио должны стартовать Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.
- Напомним, 8 июля правительство Японии ввело в Токио с 12 июля до 22 августа режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать и во время Олимпиады
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное