В Токио за 2 недели до Олимпиады ввели режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает NHK .

Решение означает, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать во время летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Министр здравоохранения Японии Тамура Норихиса призвал японцев смотреть Олимпиаду дома. По информации Kyodo оргкомитет Игр уже принял решение вообще не пускать зрителей на трибуны в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама.

Ранее соревнования запретили посещать иностранным болельщикам, а на церемонию открытия Игр решили допустить только представителей Международного олимпийского комитета, членов официальных делегаций и дипломатов.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга, комментируя решение о введении режима чрезвычайной ситуации, подчеркнул, что сейчас в стране стремительно растет число зараженных COVID-19 в возрасте от 20 до 50 лет из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта".

Режим чрезвычайной ситуации в Токио вводят уже в четвертый раз. В японской столице запретят продавать алкогольные напитки в заведениях общественного питания. Рестораны и кафе будут работать до 20:00. Общественные мероприятия, в том числе концерты и конференции, должны завершаться до 21:00.

Напомним, 6 июля стало известно, что церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет без болельщиков на трибунах .

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