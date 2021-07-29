В Токио третий день подряд антирекорд заражений COVID-19
В столице Японии Токио, где продолжаются Олимпийские игры, за минувшие сутки зафиксировали 3 тыс. 865 новых случаев заболевания коронавирус
Об этом рассказывает Japan Today.
Отмечается, что это уже третий день подряд в японской столице обнаруживают рекордное количество новых случаев заболеваний.
"Мы никогда еще не обнаруживали увеличение количества заражений (COVID-19 - ред.) такого масштаба", - заявил секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Он добавил, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 фиксируется не только в Токио, но и в других регионах страны.
В Токио с 12 июля продолжается четвертое за время коронавируса чрезвычайное положение.
Как сообщалось, в предыдущие два дня в Токио фиксировали 3 тис.177 и 2 тыс. 848 случаев COVID-19.
Олимпийские игры-2020 года, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 тыс. спортсменов из более 205 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.
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