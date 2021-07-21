В Токио стартовали первые соревнования Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соревнования в Токио начались за два дня до церемонии торжественного открытия Игр-2020, которая состоится 23 июля.

Первыми борьбу за медали начали предстаници софтболу. В стартовом матче турнира Япония победила Австралию - 8: 1.

21 июля и 22 июля на Олимпиаде также начнется мужской и женский футбольный турнир.

20 июля сообщалось, что по прогнозам аналитической компании Gracenote сборная Украины получит на Олимпийских играх в Токио 21 награду .

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