В Токио стартовали первые соревнования Олимпиады-2020
В ночь на среду, 21 июля, в Японии состоялись первые соревнования летних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соревнования в Токио начались за два дня до церемонии торжественного открытия Игр-2020, которая состоится 23 июля.
Первыми борьбу за медали начали предстаници софтболу. В стартовом матче турнира Япония победила Австралию - 8: 1.
21 июля и 22 июля на Олимпиаде также начнется мужской и женский футбольный турнир.
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20 июля сообщалось, что по прогнозам аналитической компании Gracenote сборная Украины получит на Олимпийских играх в Токио 21 награду .
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