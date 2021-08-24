В Токио стартовала церемония открытия Паралимпийских игр
В японском Токио началась церемония открытия XVI Паралимпийских игр-2020.
Об этом сообщает Укринформ .
Согласно сообщению, во вторник, 24 августа, в 14:00 по киевскому времени в японском Токио официально стартовала церемония открытия XVI Паралимпийских игр-2020.
Украина на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Знаменосцами на церемонии открытия станут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.
По информации агентства, XVI летние Паралимпийские игры - седьмые по счету для национальной сборной. Они продлятся 12 дней, в течение которых 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Отмечается, что для национальной паралимпийской сборной Украины символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и в 25-летие со дня завоевания Украинский первой золотой паралимпийской медали.
Украинские атлеты примут участие в 15 из 22 видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.
Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых - бадминтон и тхэквондо - впервые вошли в программу Паралимпийских игр.
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