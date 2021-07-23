В Токио состоялась церемония открытия Олимпиады-2020. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония открытия Игр-2020 проходила на Олимпийском стадионе в Токио. О начале Олимпиады объявил император Японии Нарухито.



Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

На параде участников флаг Украины пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.



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Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33-х видах спорта. За них будут соревноваться спортсмены из 205 стран мира.

Украина в Токио представляют 157 олимпийцев в 25 видах спорта









































Фото - Reuters, Getty Images

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