В Токио состоялась церемония открытия Олимпиады-2020. ФОТОРЕПОРТАЖ
В столице Японии прошла торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония открытия Игр-2020 проходила на Олимпийском стадионе в Токио. О начале Олимпиады объявил император Японии Нарухито.
Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака.
На параде участников флаг Украины пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.
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Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33-х видах спорта. За них будут соревноваться спортсмены из 205 стран мира.
Украина в Токио представляют 157 олимпийцев в 25 видах спорта
Фото - Reuters, Getty Images
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