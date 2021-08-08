В Токио происходит церемония закрытия Олимпийских игр-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония проходит в Национальном стадионе в Токио, на трибунах которого присутствуют только представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица, спонсоры, журналисты.

Флаг Украины на закрытии Олимпиады-2020 пронесет Людмила Лузан, которая получила серебро на бронзу в гребле на каноэ.

Украина на Играх в Токио получила 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград и заняла в медальном зачете 44-е место. Однако, по общему количеству медалей наши олимпийцы стали 16-ми.

Золото нашей национальной команде в категории до 87 кг принес борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериковой. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг. В велотрека в спринте второй стала Елена Старикова.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.