В Токио отменяют гендерные квоты для поступления в государственные школы

Об этом пишет Kyodo.

Отмечается, что столичный совет образования Токио является последним в Японии, где используют квоту, чтобы в школах было равное гендерное соотношение. Там проходной бал для девушек и парней был разным.

В 2021 году столичное управление образования решило пересмотреть использование гендерных квот для очных школ с общим курсом, вводя свою новую негендерную систему поэтапно в последующие годы.

За исключением Токио, все другие местные школьные советы решили до 2021 года больше не требовать от абитуриентов указывать свой пол во вступительных формах, что отражает растущую осведомленность о сексуальном разнообразии в стране.

Такое нововведение применяют, ведь многие студенты, которые были либо трансгендерными, либо небинарными испытывали психологический стресс, когда их заставляли указывать пол, с которым они не идентифицировали себя

Справка: гендерная квота - это возможность для людей любого пола свободно выбирать карьеру, религию, образ жизни и т.д. Глобально эта концепция предполагает устранение всех социальных барьеров, мешающих проявиться как личности.