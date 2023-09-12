В Токио отменяют гендерные квоты для поступления в государственные школы
С 2024 года в общеобразовательных государственных школах дневной формы обучения японской столицы Токио отменяют возможность поступления по гендерной квоте
Об этом пишет Kyodo.
Отмечается, что столичный совет образования Токио является последним в Японии, где используют квоту, чтобы в школах было равное гендерное соотношение. Там проходной бал для девушек и парней был разным.
В 2021 году столичное управление образования решило пересмотреть использование гендерных квот для очных школ с общим курсом, вводя свою новую негендерную систему поэтапно в последующие годы.
За исключением Токио, все другие местные школьные советы решили до 2021 года больше не требовать от абитуриентов указывать свой пол во вступительных формах, что отражает растущую осведомленность о сексуальном разнообразии в стране.
Такое нововведение применяют, ведь многие студенты, которые были либо трансгендерными, либо небинарными испытывали психологический стресс, когда их заставляли указывать пол, с которым они не идентифицировали себя
Справка: гендерная квота - это возможность для людей любого пола свободно выбирать карьеру, религию, образ жизни и т.д. Глобально эта концепция предполагает устранение всех социальных барьеров, мешающих проявиться как личности.
- 8 сентября стало известно , что более семи миллионов детей-беженцев во всем мире не посещают школу: доля детей, не имеющих возможности получать образование, постоянно увеличивается.
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