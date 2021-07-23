В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония открытия происходит на Олимпийском стадионе в Токио. Из-за суровых карантин, на ней присутствовали только спортсмены, официальные лица, представители Международного олимпийского комитета и иностранные дипломаты.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33-х видах спорта. За них будут соревноваться спортсмены из 205 стран мира.

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Украина в Токио представляют 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

21 июля стало известно, что во время церемонии открытия Олимпиады флаг Украины нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

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