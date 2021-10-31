В Токио молодчик ранил ножом пассажиров метро и поджег вагон. Люди убегали через окна

Сначала злоумышленник бросился с холодным оружием на людей, а затем облил сидения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег салон, передает Еспресо.TV.



Одна из его жертв - мужчина 60 лет, получил ножевое ранение и потерял сознание.



Получив экстренное сообщение об инциденте железнодорожники срочно остановили поезд метро на ближайшую станцию "Кокурё". Была проведена эвакуация, рассказывает NHK.

Как видно на видео и фото из соцсетей, после остановки поезда люди сбегали из вагонов даже через окна.Полиция задержала нападавшего.Количество пострадавших – как от ножа, так и от огня – составляет 17 человек.Оператор пассажирских перевозок Keio Corporation сообщил на своем веб-сайте, что он приостанавливает свою деятельность.