В Токио молодчик ранил ножом пассажиров метро и поджег вагон. Люди убегали через окна
Полиция Токио вечером в воскресенье, 31 октября 2021 года, задержала 20-летнего мужчину, который ранил ножом пассажиров метро и поджег подземный поезд
Сначала злоумышленник бросился с холодным оружием на людей, а затем облил сидения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег салон, передает Еспресо.TV.
Одна из его жертв - мужчина 60 лет, получил ножевое ранение и потерял сознание.
Получив экстренное сообщение об инциденте железнодорожники срочно остановили поезд метро на ближайшую станцию "Кокурё". Была проведена эвакуация, рассказывает NHK.
Как видно на видео и фото из соцсетей, после остановки поезда люди сбегали из вагонов даже через окна.
Полиция задержала нападавшего.
Количество пострадавших – как от ножа, так и от огня – составляет 17 человек.
Оператор пассажирских перевозок Keio Corporation сообщил на своем веб-сайте, что он приостанавливает свою деятельность.
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