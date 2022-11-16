Об этом Беленюк заявил в видеообращении в Instagram.

Таким образом он отреагировал на выступление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха перед участниками саммита G20, который 15 ноября предложил разрешить участие в международных соревнованиях спортсменам, страны которых принимают участие в вооруженных конфликтах.

"Пока Россия выпускает более сотни ракет по территории нашего государства, Бах на саммите G20 заявляет, что нужно отходить от практики недопущения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования", - сказал Беленюк.

Он также возмутился, что на предложение президента МОК никак не отреагировали президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Заявление Томаса Баха – это шок для украинских спортсменов, а отсутствие реакции руководителей украинского спорта делает этот шок трагедией", – отметил Беленюк.

15 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам саммита G20 и призвал к месячному перемирию в Украине на время проведения чемпионата мира по футболу.

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