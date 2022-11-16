В то время, когда РФ выпускает по Украине сотню ракет: Беленюк возмутился призывом президента МОК вернуть россиян в спорт
Олимпийский чемпион Жан Беленюк выразил возмущение призывом президента МОК о том, чтобы вернуть россиян в мировой спорт
Об этом Беленюк заявил в видеообращении в Instagram.
Таким образом он отреагировал на выступление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха перед участниками саммита G20, который 15 ноября предложил разрешить участие в международных соревнованиях спортсменам, страны которых принимают участие в вооруженных конфликтах.
"Пока Россия выпускает более сотни ракет по территории нашего государства, Бах на саммите G20 заявляет, что нужно отходить от практики недопущения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования", - сказал Беленюк.
Он также возмутился, что на предложение президента МОК никак не отреагировали президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
"Заявление Томаса Баха – это шок для украинских спортсменов, а отсутствие реакции руководителей украинского спорта делает этот шок трагедией", – отметил Беленюк.
- 15 ноября президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам саммита G20 и призвал к месячному перемирию в Украине на время проведения чемпионата мира по футболу.
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