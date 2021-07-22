В ТКГ стороны обменялись обновленными списками лиц, которых ищут, - Грау

Об этом говорится в сообщении специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау по итогам встречи ТКГ, передает Укринформ.

"Нерешенные процедурные вопросы снова не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти решение и возобновить работу не удалось", - заявила Грау.

Она сообщила, что участники группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц и обсудили "процессуальную очистку" освобожденных людей.



По словам Грау, не удалось достичь прогресса в вопросе открытия КПВВ в Золотом и Счастье.