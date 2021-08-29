В ТКГ объяснили, с чем связан трехчасовой обстрел Авдеевки

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Еспресо.TV .



"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В этом случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтон дает сигнал, каким может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не обуздает, как любит говорить Путин, не заставит Украину к миру. Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР / ЛНР," и фактически забрать из России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом ", - сказал Гармаш в эфире одного из телеканалов.



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По словам Гармаша, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.



"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, и затем представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена обуздать Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней мере в ближайшие три дня", - сказал он.

Напомним, в результате артиллерийских ударов российских оккупантов по Авдеевке пострадали 8 украинских военных .

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 мм и 122 мм

Повреждена гражданская инфраструктура.

Эвакуированы железнодорожники, железнодорожное сообщение в районе города временно приостановлено .





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