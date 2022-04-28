В Тирасполе подготовлен аэродром для принятия российских самолетов, - Згурец

Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Ситуация по Приднестровью развивается достаточно динамично. Мы получили из наших источников, что российская сторона рассматривает Приднестровье как площадку для будущих военных действий уже в ближайшее время. После уничтожения моста через Лиман, на территории Приднестровья в Тирасполе, подготовлен аэродром для принятия российских самолетов.В Крыму стоит два самолета Ан-26 и низкий вертолет Ка-52, Ми-28, Ми-8, которые готовятся перебросить в Приднестровье около тысячи российских военнослужащих.Это из состава подразделений, включая седьмую десантно- штурмовую бригаду, речь идет о тысяче воинов", - объяснил Сергей Згурец.



Военный эксперт подчеркнул, что контингент в Приднестровье составляет полторы тысячи российских солдат. Также, в течение нескольких дней, после обострения в Приднестровье, туда перебрасываются "вагнеровцы".



"Их перебросили около 200 и запланировано еще привлечь определенное количество этих наемников. То есть есть планы осуществить активизацию действий в этом регионе с переходом на нашу территорию. Это означает, что такие действия создадут еще один "очаг" напряженности. Вместе с тем, следует оценивать, что дальность этого региона из наших объектов составляет менее 10 км до Тирасполя, или в другие зоны поражения. Я думаю, что перелеты этих самолетов и вертолетов, которые запланированы, имеют возможность для нашей стороны существенно уменьшить этот наступательный потенциал", - заметил Згурец.



Также эксперт добавил, что ситуация в Приднестровье в ближайшее время может активно развиваться.



"Если вдруг так произойдет, что в этот конфликт будет вовлечена Молдова, тогда это будет означать, что агрессия России против Украины с привлечением интересов Молдовы превращает этот конфликт в Европейский, в большем масштабе с созданием дополнительных рисков. Я думаю, что сегодня говорить о гарантиях безопасности Украины пока рано. Надо внимательно отслеживать, что происходит по всей линии столкновения и такие неожиданные вещи уметь быстро компенсировать собственными возможностями", - подчеркнул Згурец.







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