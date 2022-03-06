В Тиране улицу, на которой расположено посольство России, переименуют в улицу Свободной Украины
Мэр столицы Албании считает, что новое название станет упреком дипломатов российского представительства
Об этом пишет Reuters, – информирует Эспрессо.TV .
"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины", – отметил мэр Тираны Велиай.
Он также добавил, что новое название станет упоминанием для сотрудников российского посольства.
"Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", – заявил он.
Добавим, что раньше эта улица была названа в честь Доники Кастриоти – жены национального героя Албании Скандербега.
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