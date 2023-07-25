В TikTok новая функция – создание текстовых публикаций
В приложении TikTok была введена новая функция - создание текстового контента. Следовательно, подписи и комментарии, которые можно было оставить только под видео, разрешили оформлять в виде постов
Об этом компания объявила 24 июля.
"Сегодня мы рады объявить о расширении текстовых публикаций в TikTok, новом формате для создания текстового контента, который расширяет возможности для создателей, чтобы поделиться своими идеями и проявить свое творчество. С помощью текстовых сообщений мы расширяем границы создания контента для всех в TikTok, предоставляя грамотную креативность, которую мы видели в комментариях, подписях и видео, отдельное пространство для сияния", - говорится в сообщении.
Как будет работать новая функция
В частности, при доступе к странице "Камера" можно выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав текст, пользователь перенаправит на страницу создания текста, где можно напечатать содержимое поста.
Затем можно настроить контекст, добавив звуки, пометив местоположение, включив комментарии и разрешить дуэты. По данным TikTok, текстовые посты так же интерактивны и динамичны, как и любые видео- или фотопосты.
Пользователи могут добавлять наклейки в текстовое сообщение, а также теги и хэштеги. Также можно выбрать один из разнообразных цветов фона. Как и в случае с видео- или фотопостами, пользователи могут создавать черновики и сохранять их вместе с другими неопубликованными сообщениями для дальнейшего редактирования или удаления.
Фото: TikTok
- В апреле TikTok тестировал новый инструмент для создания аватаров с помощью генеративного искусственного интеллекта.
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