Об этом информируют в российских средствах массовой информации.

В Тихом океане, в акватории учений, будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда снабжения.

Известно, что корабельные группы совместно с морской авиацией РФ проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле. Также выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

Оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота, заставляя их выключать системы идентификации.

30 мая список кораблей, которыми Россия пытается вывезти и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции.

2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.

В феврале корабль Черноморского флота России уничтожил свой военный самолет в акватории Черного моря.

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