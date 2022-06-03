В Тихом океане РФ начала военные учения, - росСМИ
Сообщается, что Тихоокеанский флот РФ развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов для учений
Об этом информируют в российских средствах массовой информации.
В Тихом океане, в акватории учений, будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда снабжения.
Известно, что корабельные группы совместно с морской авиацией РФ проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле. Также выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
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