В Тихом океане акулы атаковали катамаран с россиянами
Акулы напали на экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане. Пытаясь спастись, россияне были вынуждены оставить свой катамаран в воде
Первая атака акул произошла 4 сентября, сообщают путешественники.
Россиян был атакован акулами куки-каттерами (также известные как светящиеся бразильские акулы это небольшие акулы размером 42-56 см в длину). Был поврежден задний левый баллон катамарана. В результате он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продолжали путешествие еще около суток.
Фото з соцмереж
5 сентября в 23:00 на судно снова напали акулы и прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Спасательная служба Австралии направила в путешественники сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай. Мужчин подобрали, однако скачать на борт их катамаран возможности не было, поэтому его оставили в океане.
Агентство РБК уточняет, что экспедиция россиян началась в 2021 году. За это время они посетили 15 стран.
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