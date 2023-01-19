В Тибете сошла лавина, погибли по меньшей мере 8 человек
В результате схода лавины в Тибетском автономном регионе Китая погибли восемь человек, еще многие автомобили с людьми находятся под снегом
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что лавина сошла близ города Ниингчи, заблокировав выезд из автомобильного тоннеля.
Пока неизвестно, сколько еще людей и автомобилей находится под снегом, идет поисково-спасательная операция.
- Напомним, около десяти любителей зимних видов спорта похоронены под лавиной в австрийском горнолыжном районе Лех/Цурс 25 декабря.
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