Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что лавина сошла близ города Ниингчи, заблокировав выезд из автомобильного тоннеля.

Пока неизвестно, сколько еще людей и автомобилей находится под снегом, идет поисково-спасательная операция.

Напомним, около десяти любителей зимних видов спорта похоронены под лавиной в австрийском горнолыжном районе Лех/Цурс 25 декабря.

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