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В Тибете на горе Шишабангма сошли снежные лавины: двое альпинистов погибли, еще двое - пропали без вести

8 октября, 2023 воскресенье
13:00
Мир лавина

На горе Шишабангма в Тибете сошли две снежные лавины во время подъема группы из 52 альпинистов. В результате инцидента два человека погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает Синьхуа.

"Четверо альпинистов, погибших или пропавших без вести после схода лавин на горе Шишапангма на юго-западе Тибетского автономного района Китая в субботу днем, идентифицированы", - сообщает региональное спортивное бюро.

Две лавины сошли на высоте 7600 метров и 8000 метров над уровнем моря, в результате чего американская альпинистка Анна Гуту и непальский горный проводник Мингмар Шерпа погибли, а американская альпинистка Джина Мари Рзуцидло и непальский горный проводник Тенджен Шерпа пропали без вести. Еще один непальский горный проводник Карма Гелджен Шерпа получил серьезные ранения.

По словам офицера связи тибетской альпинистской команды, в общей сложности 52 альпиниста совершали восхождение на вершину, когда сошли лавины, из таких стран и регионов, как США, Великобритания, Румыния, Албания, Италия, Япония, Пакистан и другие.

Спортивное бюро сообщило, что травмированный непальский альпинист находится вне опасности. Все альпинистские восхождения приостановлены ввиду нестабильных снежных условий на горе.

  • В январе этого года в результате схода лавины в Тибетском автономном регионе Китая погибли восемь человек.
Китай
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