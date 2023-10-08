В Тибете на горе Шишабангма сошли снежные лавины: двое альпинистов погибли, еще двое - пропали без вести
На горе Шишабангма в Тибете сошли две снежные лавины во время подъема группы из 52 альпинистов. В результате инцидента два человека погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает Синьхуа.
"Четверо альпинистов, погибших или пропавших без вести после схода лавин на горе Шишапангма на юго-западе Тибетского автономного района Китая в субботу днем, идентифицированы", - сообщает региональное спортивное бюро.
Две лавины сошли на высоте 7600 метров и 8000 метров над уровнем моря, в результате чего американская альпинистка Анна Гуту и непальский горный проводник Мингмар Шерпа погибли, а американская альпинистка Джина Мари Рзуцидло и непальский горный проводник Тенджен Шерпа пропали без вести. Еще один непальский горный проводник Карма Гелджен Шерпа получил серьезные ранения.
По словам офицера связи тибетской альпинистской команды, в общей сложности 52 альпиниста совершали восхождение на вершину, когда сошли лавины, из таких стран и регионов, как США, Великобритания, Румыния, Албания, Италия, Япония, Пакистан и другие.
Спортивное бюро сообщило, что травмированный непальский альпинист находится вне опасности. Все альпинистские восхождения приостановлены ввиду нестабильных снежных условий на горе.
- В январе этого года в результате схода лавины в Тибетском автономном регионе Китая погибли восемь человек.
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