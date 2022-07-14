Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Историческое заседание Совбеза, которое решило начать войну, было полностью срежиссировано Патрушевым, он же определял и цели вторжения. В первые три месяца войны разъяренный провалом блицкрига Путин почти исчез из виду. Патрушев же, напротив, активно "светился", объясняя смысл вторжения в многочисленных интервью, хотя многие годы оставался за кадром.

Теперь Патрушев перетянул на себя такой объем ответственности и набрал такой вес, что позволил себе выйти в публичное поле без потери растущего влияния.

Песков так прокомментировал изданию эту версию: "Сочинения все это, что Николаю Патрушеву мы придумали роль недавно. Он давно является влиятельным лицом".

Будучи старше президента на год, Патрушев на здоровье не жалуется — в отличие от Путина. Президент после начала войны только однажды вылетел из России. В то время как Патрушев успел совершить много официальных визитов, в том числе на ОДКБ в Ереван, где обвинил Америку в "опрометчивой экспансии".

"Только ему можно объяснять людям мнения и позиции Путина. Тем более что не все в курсе, что Путин думает на самом деле", — говорит Андрей Колесников из Центра Карнеги. В этом отличие Патрушева, например, от Лаврова, которому только "приходится угадывать и трактовать, что имел в виду Путин".

Газета опросила представителей российской элиты, знакомых с обоими политиками и резюмирует: "Патрушев — регулярно пьющий, туго думающий, настоящий силовик, лучший из представителей советского КГБ, в его мире СССР не распадался, а продолжает жить в американо-российском противостоянии".

Собеседники указывают: на момент переезда Путина в Москву, Патрушев был выше по должности и званию и испытывал ревность к стремительной карьере соратника. Но в дальнейшем "сделал все, чтобы провести ниточки контроля над мыслями и действиями Путина".

Российские эксперты подтверждают солидный вес Патрушева, но некоторые считают, что преемником Путина будет политик помоложе — среди них называют сына секретаря Совета безопасности, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Другие западные медиа отмечают, что у Путина патологический страх за свое здоровье. Окружение проверяют на глисты, стафилококк и грипп, а его сопровождают десятки врачей.

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