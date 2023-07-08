В ТЭС на Донетчине упала крыша цеха: есть погибший и травмированная
В Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. В результате чрезвычайной ситуации есть раненые, погиб один человек, еще двое считаются пропавшими
Об этом 8 июля сообщает Министерство энергетики.
"На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась враждебным обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11 ч утра погиб один человек, двое считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу.
В Минэнерго добавили, что сейчас идет разбор завалов, а причины устанавливаются.
- Российская армия утром 5 мая повторно атаковала теплоэлектростанцию в Донецкой области, которая попала под обстрел в ночь на 4 мая. Серьезно повреждено оборудование.
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