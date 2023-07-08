Об этом 8 июля сообщает Министерство энергетики.

"На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась враждебным обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 ч утра погиб один человек, двое считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу.

В Минэнерго добавили, что сейчас идет разбор завалов, а причины устанавливаются.