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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В террористической "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании

В террористической "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании

15 июля, 2022 пятница
12:54
война с Россией

По данным украинских источников, он не был военнослужащим

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

По словам так называемого "омбудсмена" "ДНР", Полу Ури, "несмотря на тяжесть преступлений", была оказана медицинская помощь. Террористы утверждают, что британец был "профессиональным военным", воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, "руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наемников для украинских войск". По словам "омбудсмена", Ури взяли в плен в апреле.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает , что Ури "не был солдатом. Он работал на одну из общественных организаций, которые помогали пострадавшим от войны".

  • 1 июля стало известно , что в "ДНР" хотят приговорить к смертной казни еще двух британцев.
  • Пленный боевиками "ЛДНР" британец Аслин в июне сообщил родным, что его скоро казнят.
  • 9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.
  • В тот же день МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
  • 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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