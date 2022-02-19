В Тероборону хотят брать после 60
Чтобы привлечь больше людей к силам территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить
Об этом на Радио Свобода рассказал начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, передает Еспресо.TV.
По его словам, некоторые люди хотят и должны силы служить в терробороне, но не проходят по возрасту.
"Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 - до 65 или до 70", - сказал он.
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Для этого необходимо вносить законодательные изменения.
В настоящее время существуют ограничения по возрасту. Бойцем терробороны может быть человек в возрасте от 18 до 60 лет.
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